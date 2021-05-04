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Житель Ишима ушел из гостей, прихватив чужой планшет

Происшествия, 10:16 04 мая 2021

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Подозреваемого в краже планшета стоимостью около 10 тыс. рублей задержали полицейские в Ишиме, сообщает УМВД по Тюменской области.

С заявлением о краже в полицию обратилась женщина 1981 года рождения. Она рассказала, что гаджет пропал из ее дома. Потерпевшая уточнила, что ранее у нее в гостях побывал знакомый, после ухода которого она и обнаружила пропажу.

Сотрудники полиции задержали его мужчину. Он признался в содеянном и рассказал, что выпивал вместе со знакомой. Когда женщина вышла из комнаты, он заметил планшет, убрал его в сумку и, придумав предлог, ушел домой.

Устройство он планировал продать, но не успел этого сделать. В настоящий момент похищенное изъято и вскоре будет возвращено владелице. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет лишения свободы.

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# кража

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