Житель Ишима ушел из гостей, прихватив чужой планшет

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Подозреваемого в краже планшета стоимостью около 10 тыс. рублей задержали полицейские в Ишиме, сообщает УМВД по Тюменской области.

С заявлением о краже в полицию обратилась женщина 1981 года рождения. Она рассказала, что гаджет пропал из ее дома. Потерпевшая уточнила, что ранее у нее в гостях побывал знакомый, после ухода которого она и обнаружила пропажу.

Сотрудники полиции задержали его мужчину. Он признался в содеянном и рассказал, что выпивал вместе со знакомой. Когда женщина вышла из комнаты, он заметил планшет, убрал его в сумку и, придумав предлог, ушел домой.

Устройство он планировал продать, но не успел этого сделать. В настоящий момент похищенное изъято и вскоре будет возвращено владелице. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет лишения свободы.