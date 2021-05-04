Ветераны спорта сыграли в футбол в честь юбилея Омутинского района

| Фото: департамент по спорту Тюменской области | Фото: департамент по спорту Тюменской области

Мини-футбольный турнир, посвященный 90-летию Омутинского района, прошел в с. Вагай. На поле встретились четыре команды ветеранов спорта из соседних районов, сообщает департамент по спорту Тюменской области.

К хозяевам турнира, команде "Нива", приехали футболисты с многолетним стажем из Юргинского района (команда "Кристалл"), Армизонского района (команда "Гранит"), сборная Омутинского района (команда "Рубин").

Вагайцы одержали безоговорочную победу. Второе место турнирной таблицы закрепили за собой ветераны из Армизонского района, третье почетное место заняли футболисты из Юргинского района.

Матч прошел в рамках федерального проекта "Спорт-норма жизни" национального проекта "Демография".