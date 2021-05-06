На квартирнике в Тобольске прочитают фронтовые письма

| Фото: Мультицентр "Моя территория" Тобольск | Фото: Мультицентр "Моя территория" Тобольск

Квартирник ко Дню Победы пройдет в тобольском мультицентре "Моя территория" 6 мая.

Как рассказала руководитель мультицентра "Моя территория" в Тобольске Светлана Спехова, акция поможет донести до тобольской молодежи ценности, передающиеся поколениями, акцентировать важность сохранения мира на земле и ответственность за него каждого жителя страны.

"С каждым годом живых участников страшных военных событий становится все меньше, поэтому мы хотим объединить сознательную молодежь Тобольска, которая захочет поделиться историей своей семьи не для галочки, а потому что ей действительно важно сохранить преемственность, разделить воспоминания очевидцев-прадедов, чтобы узнать больше о военном периоде и самой стать носителем истории для сверстников и потомков. Основной посыл вечера — Мы продолжим создавать мир", — отметила Светлана Спехова.

Молодые люди зачитают фронтовые письма под живые аккомпанементы, поделятся воспоминаниями о родственниках, прошедших войну, и выразят благодарность павшим воинам. Старшеклассники, студенты, творческие молодые люди, городские активисты смогут провести вечер в атмосфере единомышленников, поделиться историями, передающимися в их семьях, и узнать о героях войны через фронтовые письма, дошедшие до нашего времени.

Мероприятие состоится по адресу Красноармейская, д. 6/4. Начало в 18 часов 30 минут.

Евгений Новоселов