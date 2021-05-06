В Тобольске презентовали клип на песню "Нам нужна одна Победа"

| Фото: группа Синтез дети во Вконтакте | Фото: группа Синтез дети во Вконтакте

Премьера видеоклипа на песню "Нам нужна одна победа" состоялась в Тобольске.

Участниками клипа стали более 90 учеников школы талантов "Синтез Дети". Как рассказала корреспонденту "Тюменской линии" руководитель организации Эльмира Дейнеко, началу съемок предшествовала длительная подготовка.

"В январе перед родителями встала задача — найти для детей валенки, дубленки, ушанки, платья с белыми воротничками и прочую одежду, которая могла бы напомнить советскую эпоху. На протяжении месяца собирались и утверждались образы, чтобы клип получился атмосферным и приближенным к заявленному времени. Съемочный процесс проходил в четырех локациях: центр искусств и культуры, ботанический сад "Ермаково поле", Свободный молодежный театр и территория школы №17", - отметила Эльмира Дейнеко.

Премьера видеоклипа на песню Булата Окуджавы состоялась в рамках презентации книги Сергея Титлинова "Тоболяков бессмертный полк". Посмотреть клип можно в группе школы талантов "Синтез дети" во Вконтакте.

Евгений Новоселов