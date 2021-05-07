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Пожилой водитель разбился насмерть на трассе Тюмень – Омск

Происшествия, 11:20 07 мая 2021

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

78-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia погиб в аварии на трассе Тюмень – Омск в Заводоуковском районе утром 7 мая.

На 108-м км он врезался в "Газель". По предварительным данным, Daewoo выехал на встречную полосу.

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"В аварии погиб водитель легковушки, житель деревни Сосновка Заводоуковского района. Двое пассажиров этого автомобиля, пожилые мужчина и женщина, а также 22-летний водитель "Газели" доставлены в больницу. Обстоятельства трагедии выясняются", – рассказали в региональной ГИБДД.

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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