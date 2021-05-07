Пожилой водитель разбился насмерть на трассе Тюмень – Омск

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

78-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia погиб в аварии на трассе Тюмень – Омск в Заводоуковском районе утром 7 мая.

На 108-м км он врезался в "Газель". По предварительным данным, Daewoo выехал на встречную полосу.

"В аварии погиб водитель легковушки, житель деревни Сосновка Заводоуковского района. Двое пассажиров этого автомобиля, пожилые мужчина и женщина, а также 22-летний водитель "Газели" доставлены в больницу. Обстоятельства трагедии выясняются", – рассказали в региональной ГИБДД.