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В Тюмени участники вокального перформанса исполнили "Священную войну"

Общество, 11:20 10 мая 2021

скриншот видео вокального перформанса "Без объявления" | Фото: скриншот видео вокального перформанса "Без объявления"

Вокальный перформанс "Без объявления" провел мультицентр "Контора пароходства" на набережной в Тюмени в День Победы 9 мая. Около 20 тюменских вокалистов исполнили композицию "Священная война" акапелла, сообщают организаторы.

Артисты спели песню в трех разных точках, затем сошлись вместе и исполнили ее хором.

"Вокалисты исполнили одну и ту же песню вместе, но в противовес друг другу. Этим мы хотели создать ощущение неестественности, подчеркнуть, что война разделяет людей, разрушает гармонию, и это страшно. Мероприятие проходит без объявления, интересна реакция зрителей на него", - рассказал один из организаторов перформанса Никита Герасимов.

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# День Победы

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