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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Ишимском районе загорелось сено, огонь перешел на два дома

Происшествия, 10:16 12 мая 2021

ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Неосторожное обращение с огнем стало причиной крупного пожара в дер. Савина в Ишимском районе Тюменской области 11 мая.

Днем на ул. Димитрова произошло возгорание трех тюков сена.

"Огонь повредил надворные постройки на площади 27 квадратных метров. Частично пламя задело отечественный автомобиль. Повреждена часть стены жилого дома на площади 12 квадратных метров. Также пламя перекинулось на стоящий рядом жилой дом на площади 36 квадратных метров и хозяйственные постройки", – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Общая площадь пожара составила 146 кв. метров. Пожарные использовали шесть единиц техники. Всего с огнем боролись 20 человек.

Инна Пахомова

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожароопасный сезон , пожары

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