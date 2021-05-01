Тюменских водителей наказали за неповиновение сотрудникам полиции

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

10 и 12 суток ареста получили двое тюменских водителей за неповиновение законному требованию сотрудника полиции, сообщает пресс-служба Ленинского районного суда.

Ночью 2 мая на ул. 50 лет Октября водитель отечественного автомобиля проигнорировал требование инспектора ДПС об остановке и пытался скрыться на машине, а после убежать от полиции.

В эту же ночь аналогичная ситуация произошла на ул. Широтной, где полицейским пришлось догонять водителя "Лады".

На суде правонарушители не отрицали, что находились в состоянии алкогольного опьянения и полностью признали свою вину.