Предприниматель из с. Казанское открыл отдел электробытовой техники на льготный микрозайм

| Фото: www.tyumen-region.ru | Фото: www.tyumen-region.ru

Отдел по торговле электробытовой техникой открыл предприниматель из с. Казанское Евгений Пряхин на средства льготного микрозайма. 1 млн рублей по ставке 4,25% годовых господдержка в 2020 году предоставила микрокредитная компания "Фонд микрофинансирования Тюменской области", сообщает региональное Инвестиционное агентство.

Евгений Пряхин занялся предпринимательством в 2003 году. Начинал с небольшой торговой точки рыболовными товарами. В 2015 году приобрел собственное помещение, сделал капитальный ремонт и расширил ассортимент. В его магазине в с. Казанское можно приобрести товар для дома и семьи: посуду, хозяйственные товары, сувениры, товары для охоты и рыбалки. Теперь появился и отдел с электробытовой техникой: Пряхин выкупил дополнительные торговые площади и для пополнения оборотных средств обратился в представительство Инвестиционного агентства в Казанском для оказания содействия в получении микрозайма.

Сейчас Фонд микрофинансирования Тюменской области продолжает прием заявок на предоставление микрозаймов по программам "Действуй" (беззалоговый), "Действуй" (залоговый), "МиР", а также "Микрозаймы для Самозанятых". Предприниматели могут обратиться в любое представительство Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" или непосредственного в Фонд микрофинансирования Тюменской области.

Консультацию по вопросам получения микрозаймов можно получить по телефонам 8 (932) 325-50-45, 8 (3452) 595-064 или в офисе Фонда микрофинансирования Тюменской области по адресу: г. Тюмень, ул. Водопроводная, 18/2.

Оставить заявку на консультацию можно на сайте Фонда микрофинансирования Тюменской области.