Состав ВК "Тюмень" пополнил опытный связующий

| Фото: ВК "Тюмень" | Фото: ВК "Тюмень"

Связующий Максим Шульгин в следующем сезоне будет выступать за мужскую волейбольную команду "Тюмень", сообщает пресс-служба клуба.

37-летний новобранец сибиряков родом из Нягани. Первые шаги в профессиональном волейболе начал делать в Нижневартовске. За "Югру-Самотлор" он играл на протяжении семи лет.

Затем в карьере связующего были выступления за белгородское "Белогорье", НОВУ из Новокуйбышевска, краснодарское "Динамо", "Губернию" (Нижний Новгород), питерский "Зенит" и "Локомотив" из Новосибирска. В составе нижегородского клуба он становился серебряным призером Кубка ЕКВ. А выступая за питерцев, выигрывал второе место в чемпионате России.

Тюмень для Шульгина – не чужой город. Отсюда родом его жена. Сам Максим летом нередко приезжает в западно-сибирскую столицу, чтобы сыграть в любительских турнирах по пляжному и парковому волейболу.