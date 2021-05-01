Огонь повредил два жилых дома на улице Лучистой в Тюмени

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Два жилых дома повредил огонь на ул. Лучистой в Тюмени 16 мая.

Сообщение о возгорании в частном доме поступило в МЧС в 17 часов 34 минуты.

"По прибытии пожарной-спасательных подразделений горели уже два частных дома. Площадь пожара уточняется. Информации о пострадавших и погибших не поступало. Дом подключен к газу, служба отключила его", – рассказала начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Елена Григорьева.

От МЧС на месте работают 39 огнеборцев. Задействованы 10 единиц техники.

Инна Пахомова