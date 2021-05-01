Огонь повредил два жилых дома на улице Лучистой в Тюмени
| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)
Два жилых дома повредил огонь на ул. Лучистой в Тюмени 16 мая.
Сообщение о возгорании в частном доме поступило в МЧС в 17 часов 34 минуты.
"По прибытии пожарной-спасательных подразделений горели уже два частных дома. Площадь пожара уточняется. Информации о пострадавших и погибших не поступало. Дом подключен к газу, служба отключила его", – рассказала начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Елена Григорьева.
От МЧС на месте работают 39 огнеборцев. Задействованы 10 единиц техники.
Инна Пахомова