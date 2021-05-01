Курсанты ТВВИКУ помогают тушить пожар в районе поселка Богандинский

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Силы и средства МЧС, Авиалесоохраны и личный состав ТВВИКУ в составе 150 курсантов и четырех единиц специальной техники задействованы в тушении природного пожара в п. Богандинский Тюменского района. Работать на месте они будут до полной ликвидации возгорания. Также помощь оказывает авиация МЧС России.

Об этом сообщил директор регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович.

"По данным Тюменской авиабазы, площадь пожара в районе поселка Богандинский составляет 572 гектара. В целом по Тюменской области действуют 25 природных пожаров на площади более 22 тысяч гектаров. Самые крупные из них - в Тюменском, Вагайском и Ярковском районах. За последние сутки в регионе зарегистрировано 13 лесных и ландшафтных пожаров на общей площади 176 гектаров", - рассказал он.

Андрей Михнович добавил, что для координации работы действующих сил и средств по ликвидации сложившейся чрезвычайной ситуации в Тюмень приехал первый заместитель министра МЧС России Александр Чуприян.

Также на помощь в тушении пожаров в регион прибыли аэромобильные группировки МЧС России из Пермского края, Курганской и Свердловской областей, Уральского учебного спасательного центра МЧС России и Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России – всего 230 профессиональных спасателей и 30 единиц специальной техники.

Жителям Тюменской области напоминают о необходимости соблюдения установленных ограничений - запрет на посещение лесов и недопустимость применения открытого огня на дачных и приусадебных участках.

Любовь Голышева