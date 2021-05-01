Тюменцев приглашают на лекцию-практикум "Секреты комфортного города"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Лекция-практикум "Секреты комфортного города" начнется в мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени 22 мая в 13 часов.

Участники тюменского отделения фонда "Городские проекты" Александр Евдокимов и Эдуард Хайрнасов проведут лекцию на тему создания комфортной городской среды.

Слушатели узнают о приемах и секретах комфорта в городе. Эксперты расскажут им, как применить это в благоустройстве дома, двора или в учебных проектах. Желающие смогут собрать свой современный квартал из ватмана и конструктора.

Зарегистрироваться можно по ссылке.