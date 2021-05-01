Тюменцев приглашают на лекцию-практикум "Секреты комфортного города"
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Лекция-практикум "Секреты комфортного города" начнется в мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени 22 мая в 13 часов.
Участники тюменского отделения фонда "Городские проекты" Александр Евдокимов и Эдуард Хайрнасов проведут лекцию на тему создания комфортной городской среды.
Слушатели узнают о приемах и секретах комфорта в городе. Эксперты расскажут им, как применить это в благоустройстве дома, двора или в учебных проектах. Желающие смогут собрать свой современный квартал из ватмана и конструктора.
Зарегистрироваться можно по ссылке.