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В ТюмГУ более 7000 студентов определятся с элективами со 2 июня

Общество, 09:28 24 мая 2021

news.utmn.ru

Новая выборная кампания элективных дисциплин стартует в ТюмГУ 2 июня. Выбор сделают более 7000 студентов, и это рекордное количество. Об этом сообщил ректор вуза Иван Романчук в своих соцсетях.

"Ребята определят для себя по четыре дисциплины из общеобразовательного блока: две на осенний семестр и две на весенний семестр следующего учебного года. Некоторые смогут выбрать дисциплины и из профессионального блока", - отметил он.

Очередность выбора электива зависит от высоты показателя академического рейтинга. Пропускную способность популярных элективов в ТюмГУ регулярно повышают.

Всего для записи в осеннем семестре будет доступно 340 элективов, в весеннем – 310.

"Сегодня у вас есть столько возможностей для самоопределения и развития! Мне даже немного завидно, что не довелось обучаться с вами в одно время. Хорошенько подумайте и дерзайте, друзья!" - пожелал ректор ТюмГУ.

Анжела Лебедева

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# студенты , ТюмГУ , элективы

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