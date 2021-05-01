ФК "Тюмень" сыграет на домашнем стадионе с новосибирским клубом
| Фото: ФК "Тюмень"
Центральный матч очередного тура ОЛИМП-Первенства России по футболу среди клубов ПФЛ четвертой группы пройдет на стадионе "Геолог" 22 мая, сообщает пресс-служба ФК "Тюмень".
В гости к "Тюмени", которая занимает второе место, приедет "Новосибирск", расположившийся на третьей строчке турнирной таблицы. Гости еще недавно были первыми, но потерпели четыре поражения подряд. В последней игре в Перми одолели "Звезду" - 1:0.
В матче первого круга, который был сыгран в августе 2020 г., "Новосибирск" дома не смог одолеть "Тюмень". Встреча завершилась со счетом - 1:1.
Новая встреча этих команд начнется 22 мая в 19 часов.