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Жара на 10 градусов выше нормы сохранится в Тюменской области в ближайшие дни

Общество, 09:39 24 мая 2021

Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Период сильной жары с температурой до +37 градусов продлится на Урале в ближайшие пять дней, в Тюменской области - на 10 градусов выше нормы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Температура существенно выше нормы наблюдается здесь уже более двух недель. Это провоцирует распространение лесных пожаров.

"Только такая несусветно жаркая погода будет на востоке Европейской России: в Поволжье, на Урале, на юге Западной Сибири. Там температуры будут выше нормы на 8-12 градусов, даже 13 градусов… ", - сказал Вильфанд.

Он добавил, что это продолжение "волны тепла" в регионе и такие высокие температуры негативно сказываются на здоровье людей.

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