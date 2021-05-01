Тюменские лыжники Евгений Белов и Глеб Ретивых готовятся к олимпийскому сезону в Австрии

| Фото: Федерация лыжных гонок России | Фото: Федерация лыжных гонок России

Тюменцы Евгений Белов и Глеб Ретивых начали подготовительный олимпийский сезон со сбора в австрийском Рамзау, сообщает Федерация лыжных гонок России.

Всего в группе Маркуса Крамера тренируются восемь российских спортсменов из Югры, Бурятии, Татарстана, Коми, Тюменской, Кемеровской и Нижегородской областей. Вместе с российской командой готовятся Федерико Пеллегрино и Франческо де Фабиани из сборной Италии по лыжным гонкам.