  • 24 мая 202124.05.2021понедельник
  • USD73,5803
    EUR89,9446
  • В Тюмени 29..31 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменские лыжники Евгений Белов и Глеб Ретивых готовятся к олимпийскому сезону в Австрии

Спорт, 17:36 24 мая 2021

Федерация лыжных гонок России | Фото: Федерация лыжных гонок России

Тюменцы Евгений Белов и Глеб Ретивых начали подготовительный олимпийский сезон со сбора в австрийском Рамзау, сообщает Федерация лыжных гонок России.

Всего в группе Маркуса Крамера тренируются восемь российских спортсменов из Югры, Бурятии, Татарстана, Коми, Тюменской, Кемеровской и Нижегородской областей. Вместе с российской командой готовятся Федерико Пеллегрино и Франческо де Фабиани из сборной Италии по лыжным гонкам.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Глеб Ретивых , Евгений Белов , лыжные гонки

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:53 24.05.2021ВК "Тюмень" пополнился новым игроком из Тюменского района
17:36 24.05.2021Тюменские лыжники Евгений Белов и Глеб Ретивых готовятся к олимпийскому сезону в Австрии
17:05 24.05.2021Резервисты ФК "Тюмень" одержали победу в Коркино
16:55 24.05.2021В Тюменской области сформирована сборная для участия в Президентских играх