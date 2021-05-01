В Тюмени водитель "Лады Приоры" вместо номеров использует надпись "Люцифер"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Водителя, которого заметили на дорогах Тюмени на "Ладе Приоре" без госномера, ищут автоинспекторы. Вместо номера автомобилист приделал табличку с надписью "Люцифер".

Фотографии нарушителя попали в социальные сети. Сейчас его ищут сотрудники ГИБДД. Как выяснилось, автомобилист не в первый раз попадает в поле зрения автоинспекторов.

"Этого водителя ранее задерживали несколько раз. Составляли административный материал за нарушение правил регистрации – машина не зарегистрирована в установленном порядке. Также на него был составлен административный материал. Сейчас его тоже разыскивают", – рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Водителя могут наказать за езду без государственных регистрационных знаков. Также сотрудники ГИБДД проверят, зарегистрировано ли транспортное средство.

Инна Пахомова