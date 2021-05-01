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МФК "Тюмень" начинает продажу билетов на полуфинальные матчи плей-офф

Спорт, 14:05 25 мая 2021

МФК "Тюмень" | Фото: МФК "Тюмень"

Продажа билетов на игры 1/2 финала плей-офф чемпионата России по мини-футболу среди команд Париматч-Суперлиги стартует в Тюмени 27 мая, сообщает пресс-служба МФК "Тюмень".

3 и 4 июня тюменские футболисты дома встретятся с "Норильским Никелем". Начало встреч в 19 часов. Приобрести билеты можно будет в кассах СК "Центральный".

Спортивный комплекс "Центральный" сможет принять только 50 % гостей от вместительности своих трибун. Вход будет возможен при наличии средств индивидуальной защиты.

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# мини-футбол , МФК Тюмень

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