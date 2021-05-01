Четыре жителя Тюменской области пострадали от укусов гадюк с начала сезона

| Фото: областная больница №4 Ишима (архив) | Фото: областная больница №4 Ишима (архив)

Четыре случая укусов гадюк зафиксировали в районах юга Тюменской области с начала сезона.

"В Областной клинической больнице № 2 стационарное лечение прошли два пациента с укусами гадюки. На сегодня они выписаны. Их здоровью и жизни ничто не угрожает. Также было одно обращение по поводу укуса ужа, пациенту была оказана вся необходимая медицинская помощь, лечение он проходил амбулаторно", – рассказала сотрудник департамента здравоохранения Тюменской области Анастасия Дембицкая.

При укусе гадюки врачи советуют вызывать скорую, не пытаться отсосать яд. Нельзя накладывать жгут на пораженную конечность, делать разрез на месте укуса или прижигать его — в этом случае есть риск занести в рану дополнительную инфекцию. Нужно как можно меньше шевелить укушенной конечностью, чтобы замедлить распространение яда по организму.

"Если гадюка укусила вас вдали от населенных пунктов, первое, что нужно сделать, – перестать паниковать и приложить кусочек ткани или бинта к месту укуса, там, где видно три точки. Несильно прижимайте ткань и держите, пока она не впитает в себя кровь. Повторяйте, меняя ткань, до тех пор, пока кровь не перестанет выходить из ранки. Так вы удалите из крови часть яда. Затем обеспечьте укушенной конечности покой", – добавили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Инна Пахомова