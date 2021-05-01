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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области сотрудники МЧС проводят противопожарные рейды

Общество, 10:10 30 мая 2021

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Более 2 тыс. человек принимают участие в профилактической рейдах по профилактике пожаров в Тюменской области, сообщает региональное МЧС.

Весь личный состав МЧС и других областных структур и ведомств в выходные проводят рейды на территории СНТ и населенных пунктов, патрулирование в местах массового отдыха и лесным массивам.

В контрольно-патрульные группы мобилизовано порядка 500 единиц техники. Всего на выходные дни задействовано 996 групп. Для контроля за соблюдением запрета на разведение открытого огня задействованы беспилотники.

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# профилактика пожаров

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