В Тюменской области сотрудники МЧС проводят противопожарные рейды
| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области
Более 2 тыс. человек принимают участие в профилактической рейдах по профилактике пожаров в Тюменской области, сообщает региональное МЧС.
Весь личный состав МЧС и других областных структур и ведомств в выходные проводят рейды на территории СНТ и населенных пунктов, патрулирование в местах массового отдыха и лесным массивам.
В контрольно-патрульные группы мобилизовано порядка 500 единиц техники. Всего на выходные дни задействовано 996 групп. Для контроля за соблюдением запрета на разведение открытого огня задействованы беспилотники.