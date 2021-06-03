Для юных тюменцев в музее Словцова откроют штаб-квартиру
Дарья Казакова, ИА "Тюменская линия"
Штаб-квартиру для тюменцев от 7 до 12 лет откроют в центре "Музейляндия" музейного комплекса Словцова с 15 июня, сообщают организаторы.
"В этом проекте в течение двенадцати дней каждый ребенок с интересом познакомится с музеем: танцевальные зарядки, мастер-классы, автобусные и музейные экскурсии, игровые программы, квесты, квизы и многое другое", - говорят музейщики.
Основная тема сезона будет связана с мотивами научно-фантастического романа Жюля Верна "Таинственный остров".
В завершении смены участники получат диплом, призы и подарки.
Справки по телефонам: +7 (3452) 46-09-93 (доб. 150), +7-919-944-64-59.
Возрастное ограничение 6+.