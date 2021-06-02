Александр Моор проконтролировал меры по противодействию коррупции среди чиновников

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

Результаты декларационной кампании, во время которой государственные и муниципальные служащие, депутаты областной и муниципальных дум, руководители государственных и муниципальных учреждений отчитались о доходах за 2020 года рассмотрели на комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Тюменской области. Заседание провел губернатор Александр Моор.

"По результатам анализа сведений о доходах и при наличии достаточных оснований, в том числе при поступлении информации от исполнительных органов региона и от органов местного самоуправления, уполномоченным структурным подразделением аппарата губернатора Тюменской области будут проведены проверки достоверности и полноты представленных сведений", — подчеркнула в докладе руководитель аппарата губернатора Ольга Мамонтова.

Данные о доходах и имуществе чиновников и депутатов размещены на официальном портале.