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Александр Моор проконтролировал меры по противодействию коррупции среди чиновников

Губернатор, 15:46 02 июня 2021

фото: ИА "Тюменская линия"

Результаты декларационной кампании, во время которой государственные и муниципальные служащие, депутаты областной и муниципальных дум, руководители государственных и муниципальных учреждений отчитались о доходах за 2020 года рассмотрели на комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Тюменской области. Заседание провел губернатор Александр Моор.

"По результатам анализа сведений о доходах и при наличии достаточных оснований, в том числе при поступлении информации от исполнительных органов региона и от органов местного самоуправления, уполномоченным структурным подразделением аппарата губернатора Тюменской области будут проведены проверки достоверности и полноты представленных сведений", — подчеркнула в докладе руководитель аппарата губернатора Ольга Мамонтова.

Данные о доходах и имуществе чиновников и депутатов размещены на официальном портале.

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# Александр Моор , борьба с коррупцией

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