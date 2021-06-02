Губернатор создал новую структуру для профилактики коррупции в Тюменской области

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Независимое подразделение по профилактике коррупции создано в Тюменской области. Новая структура будет подчиняться губернатору. Об этом на заседании региональной комиссии по координации работы по противодействию коррупции заявил Александр Моор.

"В соответствии с указом президента России и указаниями полпреда президента в Уральском федеральном округе создано независимое подразделение по профилактике коррупции в субъекте. Организационно и функционально подразделение подчинено и подконтрольно только губернатору области", — пояснил он.

В связи с организационными изменениями подготовили соответствующие региональные нормативные правовые акты в сфере профилактики коррупции.