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Губернатор создал новую структуру для профилактики коррупции в Тюменской области

Губернатор, 15:27 02 июня 2021

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Независимое подразделение по профилактике коррупции создано в Тюменской области. Новая структура будет подчиняться губернатору. Об этом на заседании региональной комиссии по координации работы по противодействию коррупции заявил Александр Моор.

"В соответствии с указом президента России и указаниями полпреда президента в Уральском федеральном округе создано независимое подразделение по профилактике коррупции в субъекте. Организационно и функционально подразделение подчинено и подконтрольно только губернатору области", — пояснил он.

В связи с организационными изменениями подготовили соответствующие региональные нормативные правовые акты в сфере профилактики коррупции.

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# Александр Моор , борьба с коррупцией

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