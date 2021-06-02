В Тюменской области завершается строительство семи новых школ и шести детсадов

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

В Тюменской области завершается строительство семи новых школ и шести детских садов. Планируется, что образовательные учреждения откроют в 2021 году, сообщает Главное управление строительства.

В зданиях будущих школ идут внутренние отделочные работы, монтаж внутренних инженерных сетей и благоустройство территории. Свои двери распахнут школы в ЖК Звездный, на улице Зелинского Тюмени, а также в Вагайском, Тобольском, Уватском и Ялуторовском районах. Также завершаются строительные работы в шести детских садах.

Всего в Тюменской области в настоящее время в стадии строительства находится 10 школ и 10 детских садов, из них – 4 школы и 9 детских садов – в Тюмени. Возведение социальных объектов ведется в рамках реализации национальных проектов "Образование" и "Демография".

За последние три года в Тюменской области построено 13 новых школ и 12 детских садов. В 2021 году началось строительство школы на 1200 учебных мест в микрорайоне Ново-Патрушева, и три детских сада в микрорайонах Антипино, Березняковский и Ямальский-2.