  • 2 июня 20212.06.2021среда
  • В Тюмени 18..20 С 3 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области завершается строительство семи новых школ и шести детсадов

Экономика, 16:21 02 июня 2021

Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

В Тюменской области завершается строительство семи новых школ и шести детских садов. Планируется, что образовательные учреждения откроют в 2021 году, сообщает Главное управление строительства.

В зданиях будущих школ идут внутренние отделочные работы, монтаж внутренних инженерных сетей и благоустройство территории. Свои двери распахнут школы в ЖК Звездный, на улице Зелинского Тюмени, а также в Вагайском, Тобольском, Уватском и Ялуторовском районах. Также завершаются строительные работы в шести детских садах.

Всего в Тюменской области в настоящее время в стадии строительства находится 10 школ и 10 детских садов, из них – 4 школы и 9 детских садов – в Тюмени. Возведение социальных объектов ведется в рамках реализации национальных проектов "Образование" и "Демография".

За последние три года в Тюменской области построено 13 новых школ и 12 детских садов. В 2021 году началось строительство школы на 1200 учебных мест в микрорайоне Ново-Патрушева, и три детских сада в микрорайонах Антипино, Березняковский и Ямальский-2.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Главное управление строительства Тюменской области , детские сады , национальный проект Демография , национальный проект Образование , строительство , школы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:21 02.06.2021В Тюменской области завершается строительство семи новых школ и шести детсадов
16:12 02.06.2021Развитие молодежного предпринимательства обсудили в стартовый день ПМЭФ-2021
12:02 02.06.2021Новые теплосети, тротуары, детские площадки появятся во дворе на улице Харьковской
11:15 02.06.2021Новую технику направят на ликвидацию пожаров в пяти районах Тюменской области