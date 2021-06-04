  • 4 июня 20214.06.2021пятница
  • В Тюмени 13..15 С 3 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

"Тюмень" в гостях встретится с футболистами "Оренбурга-2"

Спорт, 14:32 04 июня 2021

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Очередной матч ОЛИМП-Первенства России среди команд клубов ПФЛ футболисты "Тюмени" проведут в Оренбурге 4 июня, сообщает пресс-служба клуба.

В этой встрече тюменцам не сможет помочь дисквалифицированный оборонец Антон Куксин, для которого предупреждение в прошлом матче против новотроицкой "Носты" стало уже восьмым в сезоне.

Заметим, что "Тюмень" и "Оренбург-2" находятся на разных полюсах турнирной таблицы. Гости, которые не знают поражений семь последних игр, расположились на второй строчке. Хозяева же на этом временном отрезке уступили в семи матчах и занимают предпоследнее место.

Игра начнется в 18 часов по тюменскому времени.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ФК Тюмень , футбол

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:32 04.06.2021"Тюмень" в гостях встретится с футболистами "Оренбурга-2"
11:24 04.06.2021Бегут все: до старта Зеленого марафона от Сбера осталось меньше суток
09:21 04.06.2021Российские хоккеисты выбыли из борьбы за медали ЧМ
18:23 03.06.2021Главный тренер "Рубина" Денис Ячменёв: нужно быстрее перестроится от амплуа игрока