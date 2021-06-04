"Тюмень" в гостях встретится с футболистами "Оренбурга-2"

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Очередной матч ОЛИМП-Первенства России среди команд клубов ПФЛ футболисты "Тюмени" проведут в Оренбурге 4 июня, сообщает пресс-служба клуба.

В этой встрече тюменцам не сможет помочь дисквалифицированный оборонец Антон Куксин, для которого предупреждение в прошлом матче против новотроицкой "Носты" стало уже восьмым в сезоне.

Заметим, что "Тюмень" и "Оренбург-2" находятся на разных полюсах турнирной таблицы. Гости, которые не знают поражений семь последних игр, расположились на второй строчке. Хозяева же на этом временном отрезке уступили в семи матчах и занимают предпоследнее место.

Игра начнется в 18 часов по тюменскому времени.