  • 5 июня 20215.06.2021суббота
  • В Тюмени 21..23 С 3 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменские росгвардейцы прочитали стихи Александра Пушкина

Общество, 17:04 05 июня 2021

управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: управление Росгвардии по Тюменской области

К всероссийскому флешмобу "Читаем стихи Пушкина" присоединились офицеры территориального управления Росгвардии и военнослужащие Центра подготовки личного состава кинологической службы Уральского округа войск национальной гвардии. Акция посвящена дню рождения поэта Александра Пушкина, который отмечается 6 июня, сообщает управление Росгвардии по Тюменской области.

Участники флешмоба продекламировали стихотворение "Волшебный край" и отрывок одного из самых известных произведений классика – "Евгений Онегин".

Творческий флешмоб продлится на официальных страницах и сайте управления Росгвардии по Тюменской области до 10 июня.

Принять участие в интернет-акции могут все желающие. Для этого необходимо направить видео с записью прочтения произведений поэта на электронный адрес: rosgvardpressa72@yandex.ru или сообщением на странице ВКонтакте "Росгвардия по Тюменской области". Видеоролики будут опубликованы на официальных страницах аккаунтов территориального управления.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Пушкин , поэзия , Росгвардия

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:42 05.06.2021Топ-5 мобильных приложений упростят жизнь тюменцам
18:00 05.06.20216 июня - события дня
17:42 05.06.2021Тюменка родила здорового малыша благодаря вмешательству хирургов роддома №3
17:15 05.06.2021300 тобольских школьников участвовали в "Зеленых линейках"