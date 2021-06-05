Тюменские росгвардейцы прочитали стихи Александра Пушкина

| Фото: управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: управление Росгвардии по Тюменской области

К всероссийскому флешмобу "Читаем стихи Пушкина" присоединились офицеры территориального управления Росгвардии и военнослужащие Центра подготовки личного состава кинологической службы Уральского округа войск национальной гвардии. Акция посвящена дню рождения поэта Александра Пушкина, который отмечается 6 июня, сообщает управление Росгвардии по Тюменской области.

Участники флешмоба продекламировали стихотворение "Волшебный край" и отрывок одного из самых известных произведений классика – "Евгений Онегин".

Творческий флешмоб продлится на официальных страницах и сайте управления Росгвардии по Тюменской области до 10 июня.

Принять участие в интернет-акции могут все желающие. Для этого необходимо направить видео с записью прочтения произведений поэта на электронный адрес: rosgvardpressa72@yandex.ru или сообщением на странице ВКонтакте "Росгвардия по Тюменской области". Видеоролики будут опубликованы на официальных страницах аккаунтов территориального управления.