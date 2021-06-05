  • 5 июня 20215.06.2021суббота
  • В Тюмени 21..23 С 3 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени умер упавший с 9 этажа шестилетний мальчик

Происшествия, 17:37 05 июня 2021

ОКБ №2 во ВКонтакте (архив) | Фото: ОКБ №2 во ВКонтакте (архив)

Шестилетний мальчик, упавший с высоты девятого этажа на ул. Николая Ростовцева в Тюмени 27 мая, скончался.

"К сожалению, несмотря на предпринятые комплексные усилия, ребенка, выпавшего с девятого этажа, спасти не удалось", – рассказала сотрудник департамента здравоохранения Тюменской области Анастасия Дембицкая.

Напомним, ребенок выпал из окна с девятого этажа на ул. Николая Ростовцева в Тюмени вечером 27 мая. Его увезли в ОКБ № 2, где у него диагностировали тяжелую сочетанную травму, тяжелые повреждения внутренних жизненно важных органов и систем организма. Его прооперировали. Состояние оценивалось как крайне тяжелое нестабильное.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# дети , падение с высоты

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:48 05.06.2021В Тюмени тушат пожар в районе ТЭЦ-2
17:37 05.06.2021В Тюмени умер упавший с 9 этажа шестилетний мальчик
10:28 05.06.2021Два новых лесных пожара зафиксировано в Тюменской области за сутки
18:31 04.06.2021В Ишиме группа мужчин вырвала пирс с набережной и отправилась на нем в плавание