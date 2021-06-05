В Тюмени умер упавший с 9 этажа шестилетний мальчик

| Фото: ОКБ №2 во ВКонтакте (архив) | Фото: ОКБ №2 во ВКонтакте (архив)

Шестилетний мальчик, упавший с высоты девятого этажа на ул. Николая Ростовцева в Тюмени 27 мая, скончался.

"К сожалению, несмотря на предпринятые комплексные усилия, ребенка, выпавшего с девятого этажа, спасти не удалось", – рассказала сотрудник департамента здравоохранения Тюменской области Анастасия Дембицкая.

Напомним, ребенок выпал из окна с девятого этажа на ул. Николая Ростовцева в Тюмени вечером 27 мая. Его увезли в ОКБ № 2, где у него диагностировали тяжелую сочетанную травму, тяжелые повреждения внутренних жизненно важных органов и систем организма. Его прооперировали. Состояние оценивалось как крайне тяжелое нестабильное.

Инна Пахомова