Мальчик, упавший с 9 этажа в Тюмени, находится в крайне тяжелом состоянии

| Фото: ОКБ №2 во ВКонтакте (архив) | Фото: ОКБ №2 во ВКонтакте (архив)

Шестилетнего мальчика, выпавшего из окна с девятого этажа на ул. Николая Ростовцева в Тюмени, прооперировали. Его состояние оценивается как крайне тяжелое нестабильное.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала сотрудник пресс-службы регионального департамента здравоохранения Анастасия Дембицкая.

"Вызов поступил от очевидца 27 мая в 21 час 1 минуту. Бригада скорой медицинской помощи прибыла на место в 21 час 7 минут. Пациента доставили в ОКБ № 2, где у него диагностировали тяжелую сочетанную травму, тяжелые повреждения внутренних жизненно важных органов и систем организма. Пациенту провели жизнеспасающую операцию", — рассказала Анастасия Дембицкая.

В настоящее время иальчик получает необходимое лечение в реанимации. После случившегося прокуратура организовала проверку.

Инна Пахомова