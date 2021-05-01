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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Мальчик, упавший с 9 этажа в Тюмени, находится в крайне тяжелом состоянии

Происшествия, 12:04 28 мая 2021

ОКБ №2 во ВКонтакте (архив) | Фото: ОКБ №2 во ВКонтакте (архив)

Шестилетнего мальчика, выпавшего из окна с девятого этажа на ул. Николая Ростовцева в Тюмени, прооперировали. Его состояние оценивается как крайне тяжелое нестабильное.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала сотрудник пресс-службы регионального департамента здравоохранения Анастасия Дембицкая.

"Вызов поступил от очевидца 27 мая в 21 час 1 минуту. Бригада скорой медицинской помощи прибыла на место в 21 час 7 минут. Пациента доставили в ОКБ № 2, где у него диагностировали тяжелую сочетанную травму, тяжелые повреждения внутренних жизненно важных органов и систем организма. Пациенту провели жизнеспасающую операцию", — рассказала Анастасия Дембицкая.

В настоящее время иальчик получает необходимое лечение в реанимации. После случившегося прокуратура организовала проверку.

Инна Пахомова

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# департамент здравоохранения Тюменской области , падение с высоты

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