Классы СИБУРа закончили 35 тобольских школьников

| Фото: ЗапСибНефтехим во ВКонтакте | Фото: ЗапСибНефтехим во ВКонтакте

35 школьников Тобольска стали выпускниками учебной программы "Классы СИБУРа" в этом году, сообщает "ЗапСибНефтехим".

Учебная программа реализуется компанией в Тобольске на базе двух школ с 2017 года. Закончившие обучение одиннадцатиклассники углубленно изучали химию, физику и математику, готовились к ЕГЭ и погружались в культуру компании через тренинги Корпоративного университета и программу "Основы нефтехимии". Проучившись половину 2019 года и несколько месяцев 2020 года, ребята ушли на дистанционное обучение из-за пандемии. С дистанта они вернулись уже ближе к концу выпуска.

Для выпускников "Классов СИБУРа" провели экскурсию на крупнейший российский нефтегазохимический комплекс "ЗапСибНефтехим". Они познакомились с историей и основными вехами развития нефтехимического гиганта на Иртыше, увидели ключевые объекты современного комплекса: заводы по производству полиэтилена и полипропилена, печи пиролиза и ректификационные колонны. Школьникам показали и центральную операторную по управлению производственными процессами, а также логистическую платформу.

Огромный интерес у ребят вызвал арт-объект "Добрые соседи СИБУРа" - это четыре производственных резервуара для технической и пожарной воды диаметром 40-45 метров каждый и высотой 18 метров.