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Тюменцы могут претендовать на президентский грант в области креативных индустрий

Общество, 10:01 09 июня 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жители Тюменской области могут поучаствовать в конкурсе проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий. Организует его новая структура Фонда президентских грантов – президентский фонд культурных инициатив. Прием заявок продлится с 15 июня и по 30 июля, сообщают организаторы.

Главное отличие нового конкурса в установке на поддержку творческих команд без жесткой привязки к организационной форме, в которой они работают. На гранты смогут претендовать не только негосударственные некоммерческие организации, но и муниципальные учреждения, коммерческие организации и даже индивидуальные предприниматели.

При выборе победителей независимая экспертиза будет опираться на отработанные фондом механизмы, а также получит собственную систему оценки заявок из 10 критериев, адаптированную к особенностям сферы культуры и креативных индустрий.

Всего планируется распределить 3,5 млрд рублей. Итоги конкурса будут подведены до 15 сентября.

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# конкурс , креативные индустрии , культура , фонд президентских грантов

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