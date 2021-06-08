В Тюмени решат кейсы о неденежной экономике

| Фото: с личной страницы Михаила Мельцера | Фото: с личной страницы Михаила Мельцера

Лекцию "Кейсы о неденежной экономике" в тюменском региональном социально-реабилитационном центре "Семья" (ул. проезд Геологоразведчиков, 14а) прочтет председатель Альянса СОНКО Тюменской области Михаил Мельцер 9 июня, начало в 15 часов. Она пройдет в рамках проекта "Тюменская Дармарка", который презентуют в обновленной версии.

По информации организаторов проекта, участникам встречи расскажут о механизмах легкой и доступной каждому неденежной благотворительности и о ключевых направлениях развития проекта, среди которых переработка старых вещей в новые полезные в хозяйстве изделия hand-made силами волонтеров местных сообществ и поддержка малообеспеченных семей.

Напомним, проект "Тюменская Дармарка" на постоянной основе реализуется в Тюмени с 2015 года.

За время существования проект оказал помощь тысячам попавшим в трудную жизненную ситуацию семей, в т.ч. жертвам чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, принимал участие в проведении "Фестиваля Соседей", конкурса "Автоледи – за культуру вождения!", форума "Сообщество Сибири" и многих других громких акций и мероприятий. В 2019 году "Тюменская Дармарка" стала одним из победителей конкурса Фонда президентских грантов, а на следующий год вошла в Топ-10 лучших примеров социальных инициатив УФОна форуме Общественной палаты Российской Федерации "Сообщество" в Кургане.

В данный момент бесплатный магазин-обменник "Тюменской Дармарки" продолжает регулярную работу в помещении городского общественного центра "Дом НКО" по адресу: Тюмень, ул. Ямская 71а. Кроме того, в различных районах Тюмени развернута крупнейшая за Уралом сеть из 10 благотворительных боксов для сбора вещевых пожертвований.

Принять участие во встрече приглашают всех неравнодушных жителией города. Зарегистрироваться и узнать информацию о работе проекта можно по телефону: 8 (3452) 38-18-14 или, написав на электронную почту: politreyd@bk.ru.