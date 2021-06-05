В Тюмени авторы проекта "Сотворчество поколений" проведут три сезона семейных игр

| Фото: Сотворчество поколений ВКонтакте | Фото: Сотворчество поколений ВКонтакте

Авторы проекта "Сотворчество поколений" проведут три сезона семейных игр за лето. Как рассказала корреспонденту "Тюменской линии" один из руководителей проекта "Сотворчество поколений", сотрудник Детского центра "ГринЛандия" Татьяна Рязанова, в 2021 году в отличие от предыдущего года, изменилась концепция проекта.

"Мы решили игры разделить по сезонам. В каждом сезоне по три игры. Присоединиться к нашему проекту можно на любом этапе. Игры будут проходить по субботам с 18 до 21 часа во дворах, скверах и парках города. За активное участие в играх командам будут начисляться баллы, а семья, которая окажется на вершине рейтинга, станет обладателем главного приза. Это будет сертификат на семейных отдых", - говорит Татьяна.

Старт первому сезону проекта будет дан ЖК "Звездный городок" 5 июня в 18 часов. Здесь пройдет сюжетно-ролевая игра "КультТур по Тюмени и Тюменской области". В рамках этого мероприятия участники “побывают” в городах юга Тюменской области и узнают о них интересные исторические факты.

В День России 12 июня в сквере им. Александра Моисеенко состоится интерактивная подвижная викторина "Семейный КВИЗ", где нужно будет показать свои знания и широту кругозора и можно будет просто потанцевать и повеселиться всей семьей.

Завершит первый игровой сезон концертная конкурсная программа "Семейные игры". Участников ждут интересные конкурсы, а также подведение итогов и награждение победителей.

Для участия в проекте команде необходимо один раз за сезон пройти электронную регистрацию и в день мероприятия получить индивидуальный регистрационный номер. Зарегистрироваться можно заранее в группе "Сотворчество поколений" в социальной сети ВКонтакте или с помощью регистратора перед началом мероприятия.

Проект "Сотворчество поколений. Семейные игры" реализуется при поддержке департамента культуры Тюменской области.

Анжела Лебедева