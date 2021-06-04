"Добро.Центры" появятся в каждом городе России к 2024 году

| Фото: www.oprf.ru/ | Фото: www.oprf.ru/

В социальную франшизу "Добро.Центры" объединятся различные волонтерские центры к 2024 году. Они станут аналогом МФЦ, но будут оказывать и принимать заявки на "добрые услуги". Такой центр будет создан в каждом городе России, сообщают в Ассоциации волонтерских центров, которая 3 июня отметила семилетие.

Крупнейшее в стране сообщество волонтеров, активистов с разными интересами, организаций, меняющих жизнь в нашей стране к лучшему, формирует правильную культуру восприятия, помогает гражданскому обществу эволюционировать, а людям - осознавать, что жить нужно не только для себя, сообщают в ОП РФ.

Председатель совета АВЦ, первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Артем Метелев рассказал, что волонтеры учатся по образовательным модулям и курсам ассоциации, а организации получают методическое сопровождение.

"В большинстве регионов страны открыты наши филиалы — региональные ресурсные центры, объединяющие сотни различных общественных объединений и помогающие им стать сильнее. Хочу поздравить всех тех, кто связан с Ассоциацией волонтерских центров. Спасибо вам за помощь и неравнодушие!" — отметил он.

Сегодня АВЦ объединяет 164 членские организации из 85 регионов РФ, более 1 тыс. 100 партнеров и более двух миллионов добровольцев. Это активисты, школьники, студенты, организации, фонды, ресурсные центры и общественные объединения, которые связаны единой целью — сделать жизнь в стране комфортнее. Вместе с экспертами АВЦ участвовала в разработке федерального законодательства, концепции развития добровольчества в России до 2025 года. Ассоциация смогла пролоббировать внесение изменений в Налоговый кодекс для волонтеров и социально ответственного бизнеса, страхование волонтеров, предоставление общественного транспорта для добровольцев. АВЦ добилась открытия государственных учреждений для НКО и волонтеров, доступа добровольцев к работе на объектах культурного наследия, увеличения финансирования Программы добровольцев ООН, преподавания дисциплин по волонтерству и НКО в российских университетах, массового обучения государственных служащих и бюджетников работе с гражданскими активистами и многого другого.

Волонтеры всегда действуют по зову сердца и никогда не ждут награды. Однако любое доброе дело заслуживает благодарности, поэтому АВЦ планирует запустить партнерскую программу, где добровольческий опыт можно будет конвертировать в бонусы: билеты в музеи, на выставки и спортивные события, 70% туристического кешбэка, билеты на проезд в общественном транспорте, подписку на онлайн-кинотеатры, походы в рестораны и не только.

О развитии волонтерства в России говорит не только количество добровольцев и социальных проектов, но и изменение отношения к волонтерству в обществе. Это доказала всероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, которая объединила общество, бизнес и власть в едином порыве — помочь. Более 190 тыс. человек стали волонтерами акции, а более 10 тыс. компаний — ее партнерами.