Участникам мониторинга финансового здоровья предложат ответить на 36 вопросов

| Фото: Пресс-служба Альянса СО НКО | Фото: Пресс-служба Альянса СО НКО

Рабочее заседание по организации второго регионального мониторинга финансового здоровья населения Тюменской области прошло в региональной столице 31 мая.

Мероприятие собрало около двух десятков ведущих региональных экспертов, в том числе представителей органов власти, научного сообщества и общественного сектора. Как сообщают в Альянсе СО НКО, мониторинг пройдет в режиме онлайн. О том, как прошел первый мониторинг, можно узнать тут.

Участникам, жителям городов и районов юга Тюменской области, будет предложено ответить на 36 вопросов, распределенных по шести блокам: "Субъективное представление респондента об уровне финансовой грамотности", "Социально-демографические данные респондента", "Изменение состояния финансового положения потребителя финансовых услуг", "Поведение потребителей на финансовом рынке", "Доверие потребителей финансовых услуг" и "Права потребителя финансовых услуг".

В разработке анкеты принимали участие эксперты Уральского отделения Центробанка РФ в Тюмени, Управления Роспотребнадзора Тюменской области и тюменского отделения "Союза защиты прав потребителей финансовых услуг".

На заседании также состоялось торжественное награждение юных тюменцев, которые в этом году оказались в числе победителей и призеров XVI Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг. Ими стали учащийся гимназии № 49 Андрей Олещук и ученица гимназии № 83 Анна Комлева.