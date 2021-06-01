Тобольский проект по адаптивному конному спорту получил грант фонда Потанина

| Фото: rv72.ru | Фото: rv72.ru

1,5 млн рублей в первом конкурсе "Спорт для всех" благотворительного фонда Владимира Потанина выиграл тобольский проект по оздоровительной верховой езде и адаптивному конному спорту для детей с ОВЗ. Его представила Тюменская региональная общественная организация инвалидов "Равные возможности". Специалисты конного клуба "Конек горбунок", где занимаются ребята, направят средства гранта на снаряжение воспитанников и развитие материально-технической базы.

"С 2020 года мы планировали организовать занятия именно адаптивным конным спортом, чтобы дети могли выезжать на соревнования в другие города. Теперь мы сможем снарядить и направить на фестивали в Москву и Уфу по трое ребят, всего шесть человек, которые могут самостоятельно управлять лошадью. Для нас также важно обменяться опытом с коллегами из других регионов и узнать, как у них организована работа с детьми с ОВЗ, - рассказали авторы проекта Екатерина и Сергей Маркштедер. - На средства гранта мы также планируем улучшить условия для тренировок. Нам нужно небольшое помещение, где можно заниматься с ребятами в течение всего года, в том числе зимой. Это позволит не прерывать занятия и улучшить качество их подготовки".

Дети с инвалидностью занимаются в клубе "Конек горбунок" с 2015 года. Бесплатный курс реабилитации из 10-15 занятий ежегодно проходят от 20 до 40 юных тоболяков. Инструктору Екатерине Маркштедер помогают специалисты по физической культуре и волонтеры, которые занимаются верховой ездой. По словам Екатерины, у воспитанников с опорными заболеваниями после иппотерапии улучшается самочувствие, мелкая моторика, уменьшается спастичность мышц. Прогресс наблюдается также у детей с задержкой речевого развития, с аутизмом.

Для развития проекта авторы участвуют в конкурсах и привлекают средства фондов. Для участия в конкурсе "Спорт для всех" тоболяки тщательно проработали заявку и сформулировали свои идеи.

"Мы неоднократно подавались на конкурсы и при заполнении очередных документов уже видим свои недоработки. Удобно, что в этом конкурсе можно было пообщаться с экспертами и дополнительно пояснить свою позицию. Если есть желание участвовать, у каждого может получиться, важно внимательно подойти к процессу", - сказала Екатерина Маркштедер.

Добавим, всего по итогам первого спортивного конкурса "Спорт для всех" фонда Владимира Потанина шесть проектов НКО Тюменской области выиграли гранты.

Татьяна Ковалева