Итоги первого международного чемпионата по социальной игре "Мой выбор 3.0" подвели в Тюмени

| Фото: Альянс СО НКО ТО | Фото: Альянс СО НКО ТО

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Финал первого международного молодежного чемпионата по социальной многопользовательской онлайн-игре "Мой выбор 3.0" прошел в Тюмени на базе "Точки кипения" 28 мая.

Напомним, что игра была разработана силами тюменских общественников при поддержке ведущих региональных экспертов-игротехников и специалистов в сфере IT-технологий и веб-дизайна из различных регионов страны. Игра призвана научить молодых людей и девушек 14-22 лет достижению личного успеха через участие в гражданских практиках, одновременно знакомя их с основными направлениями и сферами позитивной социальной активности и негативными последствиями деструктивного поведения. Участникам игры приходится сталкиваться с огромным количеством взятых из реальной практики игровых событий и ситуаций, которые учат игроков делать правильный выбор в непростых условиях. Кроме того, встречаются в игре и тестовые вопросы, посвященные особенностям и истории и законодательства о благотворительности, добровольчества и некоммерческих организаций России.

Как сообщают в Альянсе СО НКО Тюменской области, участниками первого международного чемпионата по игре "Мой выбор 3.0" стали более 1 тыс. 100 ребят из 16 учебных заведений и 14 населенных пунктов России и Казахстана. В финал вышли 15 лучших игроков, которые были определены по итогам 145 отборочных туров и девяти полуфиналов, они сразились за тремя виртуальными игровыми столами.

После упорной и напряженной решающей партии, которая длилась более часа, определились призеры. Первое место заняла Алина Прибылова, второе - Дарья Марушкина, третье - Алина Царегородцева. Все финалисты были награждены почетными грамотами, а победители получили памятные подарки.

Проект реализован ТГОО "Альянс" при поддержке правительства Тюменской области и Альянса социально ориентированных некоммерческих организаций Тюменской области.