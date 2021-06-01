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В Ялуторовске волонтеры реализует проект "Соседи" на двух площадках

Общество, 09:29 01 июня 2021

АНО "Точка" Ялуторовска | Фото: АНО "Точка" Ялуторовска

Проект "Соседи" реализуют в Ялуторовске на двух площадках: на корте во дворе Свердлова, 51 и новое место - во дворе на ул. Заводской, в залинейной части города. Реализуют направления развлекательно-познавательной программы два волонтера.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила координатор проекта Екатерина Буракова.

"Программа"Соседи" - это еженедельные игры и занятия с ребятами на свежем воздухе по вечерам. Проект начинает работу с 3 июня. Планируем проводить творческие, интеллектуальные и спортивные игры и мероприятия и мастер-классы", - говорит она.

АНО "Точка" Ялуторовска | Фото: АНО "Точка" Ялуторовска

Детей и их родителей волонтеры готовы развлекать в четверг на ул. Заводской, а в пятницу на Свердлова весь июнь, июль и август. Проект "Соседи", разработанный АНО "Точка", реализуется при поддержке администрации Ялуторовска.

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Анжела Лебедева

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# дети , проект

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