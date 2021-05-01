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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Спасатели из Всероссийского студенческого корпуса ликвидируют пожары в Тюменской области

Общество, 12:33 26 мая 2021

Координационный ресурсный центр поддержки добровольческого движения Тюменской области | Фото: Координационный ресурсный центр поддержки добровольческого движения Тюменской области

Добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) из Москвы, Екатеринбурга, Омска и Тюмени помогают в борьбе с лесными пожарами на территории Тюменской области. Как сообщает Координационный ресурсный центр поддержки добровольческого движения региона, волонтеры из других городов прибыли в Тюмень 20 мая.

Они проводят работы в зоне ЧС в районе села Муллаши. На месте организован базовый лагерь для размещения добровольцев, оперативный штаб ВСКС для координации работ, хранения и обслуживания оборудования.

Совместно с сотрудниками МЧС России добровольцы занимались тушением низовых пожаров, окарауливанием кромки пожаров. На текущий момент команда ВСКС ликвидировала горение на площади более пяти гектаров леса, а также провела проливку тлеющих остатков кустарников и деревьев на территории 8 тыс. кв. метров.

Добровольцы занимаются обводнением торфяников, принимают участие в составлении карты пожаров, проводят разведку местности с помощью беспилотного летального аппарата. Проведен адресный обход жителей СНТ "Солнышко", определен план работы по оказанию адресной помощи пострадавшим в результате пожаров.

Все действия в зоне ЧС добровольцы проводят во взаимодействии с сотрудниками чрезвычайного ведомства. Большое внимание уделяется безопасности: команда полностью экипирована, оснащена пожарно-спасательным оборудованием, средствами защиты – в том числе и с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации. Все добровольцы прошли специальную подготовку по программам Всероссийского центра координации, подготовки и переподготовки студенческих добровольных спасательных формирований РТУ МИРЭА и знают, как действовать в районе чрезвычайной ситуации.

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# волонтеры , добровольцы , лесные пожары , пожароопасный сезон , студенческие отряды

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