Предметы интерьера, сделанные детьми с ОВЗ, выставят в Тюмени на аукционе

| Фото: Опора-созидание | Фото: Опора-созидание

Оригинальные предметы интерьера, сделанные детьми и их сверстниками с особенностями здоровья, выставят на первом благотворительном аукционе от комитета "Опора-Созидание" 29 мая в 12 часов 30 минут в ТРЦ "Сити молл" на Тимофея Чаркова.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала председатель комитета и организатор мероприятия Ирина Баранова.

По ее словам, это пилотная версия аукциона, предложенная членом комитета Мариной Авдеевой. Она работает с особенными детьми и ребятами из нуждающихся семей, занимается с ними прикладным творчеством. Наставник сама закупила материалы и сделала совместно с воспитанниками красивые и необычные элементы интерьера, которые пришлись по душе мастерам и их близким. После чего она решила выставить их на торги, а вырученные средства отдать юным декораторам.

"Проведение аукциона наша команда поддержала, потому что это наглядно покажет родителям и детям, что на прикладном творчестве можно заработать, а дарителям, что благотворительностью может заниматься каждый", - подчеркнула организатор.

Если все получится, добавила Ирина Баранова, то будем продолжать начинание.

Для пробного аукциона изготовлено 14 лотов. Начальная цена каждого – 500 рублей. На участие за два дня заявились более 10 благотворителей. Стать участником аукциона можно после регистрации.

Инна Кондрашкина