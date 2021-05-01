В регионе вновь проведут мониторинг финансового здоровья населения

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Второй региональный мониторинг финансового здоровья населения юга Тюменской области стартует в июне 2021 года. Об этом сообщают в Альянсе СО НКО.

Напомним, первое полномасштабное исследование финансового благополучия и финансовой грамотности населения юга Тюменской области было организовано региональным отделением "Союз защиты прав потребителей финансовых услуг" в 2020 году. Мониторинг проводился совместно с Агентством социологических и маркетинговых исследований "Омнибус" при поддержке Уральского отделения Центробанка России в Тюмени, Торгово-промышленной палаты Тюменской области и Альянса социально ориентированных некоммерческих организаций. Респондентам предлагалось заполнить анкету, состоящую из 27 вопросов, распределенных на 6 тематических блоков. Всего в опросе приняло участие более 1,5 тыс. человек.

По результатам исследования общий уровень финансового здоровья жителей региона оказался на достаточно высоком, по сравнению со среднероссийским, уровне, экспертами было выявлено, что большинство жителей юга Тюменской области уверены в собственных финансовых знаниях. В то же время реальные показатели финансовой грамотности явно противоречат этому субъективному ощущению, а отсутствие базовых финансовых компетенций по ряду ключевых направлений не позволяет жителям подготовиться к рискам, связанным как с глобальными экономическими изменениями, так и с личными форс-мажорными обстоятельствами. Для решения этих проблем совместно с представителями профильных ведомств и государственных учреждений было решено начать разработку полномасштабной региональной программы по повышению финансовой грамотности населения.

Второй региональный мониторинг финансового здоровья жителей юга Тюменской области будет проведен июне-июле 2021 года. Организатором вновь выступит Союз защиты прав потребителей финансовых услуг. Подробнее узнать и обсудить основные вопросы организации и концепции мониторинга все желающие смогут в ходе заседания рабочей группы по его проведению. Оно состоится 31 мая года на базе пространства коллективной работы "Точка кипения – Тюмень" (ул. Республики, д. 142). Начало мероприятия в 15 часов. Регистрация на встречу - по ссылке.