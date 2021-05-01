Тюменские медиаторы проведут неделю бесплатных консультаций

| Фото: пресс-служба Альянса СО НКО | Фото: пресс-служба Альянса СО НКО

Бесплатные консультации проведут специалисты Западно-Сибирского регионального центра медиации и права для тюменцев с 31 мая по 4 июня. Акция приурочена к Международному дню защиты детей.

Как сообщают в Альянсе СО НКО Тюменской области, профессиональные медиаторы готовы к диалогу по спорам об определении места жительства ребенка, порядка общения с ребенком, о взыскании алиментов на содержание ребенка, о расторжении брака, о разделе совместно нажитого имущества супругов.

Консультацию медиатора могут получить участники споров, вытекающих из брачно-семейных отношений, имеющие несовершеннолетних детей – родители, опекуны, попечители, приемные родители и усыновители, также бабушки и дедушки, родственники, друзья и просто знакомые участников споров, вытекающих из брачно-семейных отношений.

Консультации проводятся по предварительной записи с 31 мая по 4 июня ежедневно, с 10 до 16 часов в офлайн-режиме по адресу: Тюмень, ул. Пермякова 7/1, оф. 329-330, либо в режиме видеоконференции в системе Zoom. Записаться на конcультацию можно по электронной почте: centrmediacii72@mail.ru. Необходимо указать ФИО, e-mail, номер телефона, желаемые дату и время.

Адрес онлайн-консультации - по ссылке. Идентификатор видеоконференции: 837 8166 7366, код доступа - 561003.

Дополнительную информацию можно получить по телефону Центра медиации и права: 8-904-490-67-36 или на сайте по кнопке "Задать вопрос медиатору".