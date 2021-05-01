Концепцию развития системы комплексной реабилитации и абилитации людей с ОВЗ в Тюменской области обсудили в центре "Семья"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Стратегическая сессия по обсуждению концепции развития в Тюменской области системы комплексной реабилитации и абилитации людей с инвалидностью прошла в центре "Семья" 19 мая. В работе приняли участие представители областных департаментов соцразвития, здравоохранения, образования и науки, труда и занятости, лидеры общественных организаций, сотрудники государственных структур и органов власти региона.

Директор департамента социального развития Тюменской области Дмитрий Грамотин, открывая сессию, отметил, что проблематика мероприятия достаточно острая, несмотря на то, что в рамках региональных и национальных проектов сделано немало. Он подчеркнул, как важно сконцентрироваться на выявлении проблем, с которыми сталкиваются граждане, и обсудить межведомственной командой, каким видится их решение. Концепцию в первом приближении разработали специалисты профильного департамента, но для того, чтобы довести ее до рабочей программы, важны отклики и предложения от тех, кто так или иначе задействован в системе реабилитации и абилитации людей с ОВЗ.

Основные пункты концепции презентовал начальник отдела реабилитации инвалидов департамента соцразвития Евгений Горбачев. По его словам, за последние три года в субъекте наметилась тенденция того, что инвалидность среди взрослого населения снижается, а среди детей - увеличивается, причем большая часть случаев это психические заболевания и ментальные нарушения. Одна из причин роста - позднее выявление отклонений, так как родители до 3-5 лет надеются, что ситуация изменится, и не обращаются к специалистам за помощью, а после этого возраста изменить ситуацию уже гораздо сложнее.

Всего в Тюменской области 522 учреждения из разных ведомств оказывают услуги по реабилитации и абилитации людей с ОВЗ, из них около 320 учреждений включены в комплексную систему и имеют статус реабилитационного. Евгений Горбачев заметил, что как таковая, система комплексной реабилитации в регионе есть и сейчас, но она требует модернизации. Существуют определенные социальные запросы от родительской общественности и от общественных организаций, с течением времени увеличиваются определенные категории инвалидов и появляются новые вызовы, поэтому система также требует развития.

Основные цели и стратегические направления, в которых нужно двигаться соцсфере - это развитие службы ранней помощи, социальная занятость и трудоустройство инвалидов, а также технологии сопровождаемого проживания. По последнему пункту в большей степени уклон делают в сторону инвалидов с травмами опорно-двигательного аппарата либо с ментальными нарушениями старше 18 лет, которые живут с престарелыми родителями и в случае смерти родных могут остаться одни, пояснил Евгений Горбачев. Помогут в работе тренировочные квартиры и взаимодействие с профильными СО НКО. Что касается развития службы ранней помощи, план уже утвержден, в стадии согласования - порядок межведомственного взаимодействия.

Важная проблематика, которую намерены изменить обновленной концепцией, - это преобладание заявительного характера над выявительным. На базе областного центра реабилитации, который имеет статус ресурсного центра, появятся специалисты, которые будут заниматься выявлением и маршрутизацией людей с ОВЗ, на первом этапе это коснется таких категорий, как дети-инвалиды и 1,2 группы инвалидности. До граждан будут доносить информацию о том, куда они могут обратиться для получения услуг и решения проблем, составлять им индивидуальные маршруты реабилитации. Всю информацию будут направлять способом, наиболее удобным для конкретного человека - по телефону, электронной почте, мессенджерам или Почтой России. Заработает новая система выявления уже с июля.

Наблюдается в Тюменской области неудовлетворенность качеством реабилитационных услуг, и это тот социальный вызов, который нужно решать, сообщил Горбачев. Вопросы доступности помощи частично решает служба реабилитации на дому, эта технология получила широкий отклик и большую востребованность, поэтому ее присутствие будут расширять. Для того, чтобы абилитация инвалидов была преемственной и непрерывной, после их возвращения из тюменских реабилитационных центров в территории с ними должны продолжать работу сотрудники комплексных центров социального обслуживания населения, для этого разрабатываются программы обучения и обсуждаются вопросы межведомственного взаимодействия. В нормативно-правовой акт по телескопическим пандусам вносятся изменения, которые помогут предоставлять инвалидам также и другие виды пандусов с учетом потребностей людей, это же касается протезно-ортопедических изделий. Обсуждаются новые виды поддержки - это смартфоны с экраном доступа для слепых и помощь инвалидам с кохлеарными имплантами, обслуживание и ремонт которых зачастую очень дорого обходится семьям. Длительное ожидание технических средств реабилитации от ФСС намерены решать единым пунктом проката ТСР на базе областного центра реабилитации.

Для повышения квалификации сотрудников сферы и обеспечения непрерывного образования и повышения квалификации эксперты регионального центра реабилитации разрабатывают курсы, которые помогут держать необходимый уровень знаний и умений у работников в муниципалитетах и на отдаленных территориях. К концу 2021 года или в начале 2022 года запланирован перевод областного реабилитационного центра инвалидов на семидневную рабочую неделю и 12-часовой рабочий день, с 8 до 20 часов. Это поможет сделать услуги центра еще доступнее для граждан, уверен Евгений Горбачев.

Дарья Казакова