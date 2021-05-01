Более 800 единиц технических средств реабилитации будут доступны тюменцам благодаря Единому центру проката

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Длительное ожидание технических средств реабилитации намерены решать единым пунктом проката ТСР на базе областного центра реабилитации инвалидов в Тюмени. Об этом рассказал начальник отдела реабилитации инвалидов департамента соцразвития Тюменской области Евгений Горбачев.

Он отметил, что в рамках софинансирования с федеральным бюджетом закупаются средства, как включенные в официальные перечни, так и те, которых в них нет, но которые способны серьезно облегчить быт граждан, начиная от специальных ложек, держателей и подъемников, заканчивая мобильными ваннами и многофункциональными колясками, в том числе с электроприводом. Всего в арсенале пункта проката будет около 37 наименований и более 800 единиц средств.

Эти средства будут на безвозмездной основе выдаваться трем категориям граждан на срок до 6 месяцев. Это инвалиды, имеющие индивидуальную программу реабилитации (ИПРА), но не обеспеченные техсредствами, это люди, признанные нуждающимися в социальном обслуживании по системе долговременного ухода (граждане категории 65+) и те, кто имеют серьезные осложнения после перенесенных заболеваний, например, после инсульта либо тяжелых травм.

По словам Горбачева, уже закуплено порядка 50% от запланированного объема.

Дарья Казакова