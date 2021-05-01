Тюменские школьники успевают заявиться на участие в "КультСтриме"

| Фото: из сообщества "Исторический парк «Россия – моя история». Тюмень" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Исторический парк «Россия – моя история». Тюмень" во ВКонтакте

Прием заявок на участие во втором сезоне проекта "КультСтрим" детского центра "Грин-Ландия" продолжается. Игроки поборются за фитнес-браслеты, наушники и другие гаджеты.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель детского центра Павел Притупа, на данный момент набрано около 20 участников. "Первый сезон проекта состоялся в марте-феврале. В нем участвовали около 50 человек. Победители получили призы и подарки. У нас еще остались подарки для детей, поэтому мы решили сделать второй сезон. Также подарки закупили благодаря помощи благотворителей", — поделился он.

Школьники от 13 до 16 лет должны заполнить анкету на сайте, а их родители — заявление. После игроков добавят в открытую группу, в которой кураторы будут раздавать задания. По словам Павла Притупы, они несложные, например, посетить любое учреждение культуры - музей, библиотеку, театр, сделать пост в социальной сети ВКонтакте о своих впечатлениях под хештегом #культстрим и отправить его куратору.

Участники, посетившие 10 учреждений культуры, получают гарантированные подарки: кружки, стикеры или сумки-шоперы. Ребята становятся участниками розыгрыша фитнес-браслета, наушников и других призов. Подарки будут разыгрывать дважды.

Заявки на участие принимаются до 31 мая. Организаторы планируют собрать около 50 подростков.

Инна Пахомова