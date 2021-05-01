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Гид 55+ расскажет о том, что сделал для Тюмени Борис Годунов

Общество, 17:08 11 мая 2021

ИА "Тюменская линия"

Авторскую экскурсию "От Ямской слободы до Камчатских экспедиций" проведет гид 55+ Людмила Хромина для всех желающих 12 мая. Сбор у остановки "Строительный институт ТИУ" в 11 часов, сообщает благотворительный фонд "Старшее поколение".

Участники экскурсии узнают, что сделал для Тюмени Борис Годунов, что такое "ямская гоньба", что связывает митрополита Сибирского и Тобольского Филофея Лещинского и европейца Георга Стеллера, первым ступившего на территорию Аляски.

Организатором проекта "Гиды 55+" являются благотворительный фонд "Старшее поколение" и Региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации.

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# гиды 55+ , экскурсия

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