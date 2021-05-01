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Тобольские НКО получат субсидии на проведение фестивалей и мотоквеста

Общество, 10:28 12 мая 2021

конного клуба "Пегас" (архив) | Фото: конного клуба "Пегас" (архив)

Конкурс на предоставление субсидий из бюджета города социально-ориентированным некоммерческим организациям объявлен в Тобольске, сообщает администрация города.

Субсидии направят на организацию и проведение трех фестивалей и одного авто-мотоквеста. 188 тыс. рублей можно получить на проведение фестиваля святых покровителей лошадей Флора и Лавра. 170 тыс. рублей на организацию и проведение фестиваля творчества людей с ограниченными возможностями здоровья "Добру и пониманию путь открыт". 100 тыс. рублей - на фестиваль "Казачья вечерка". Столько же получат авторы проекта авто-мотоквеста по туристическим местам Тобольска.

Заявки принимаются до 20 июня 2021 года в департаменте по культуре и туризму администрации Тобольска.

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# мотоквест , НКО , субсидии , Тобольск , фестиваль

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