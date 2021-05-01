В Ишиме 36 работников культуры прошли обучение в школе проектирования

| Фото: Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова во ВКонтакте | Фото: Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова во ВКонтакте

36 работников культуры Ишима прошли обучение в Школе проектирования. Они узнали тонкости работы в команде, алгоритм написания успешных проектов и настроили собственное психоэмоциональное состояние.

Об этом в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила директор объединения Ишимского городского культурного центра Елена Сергеева, которая и выступила организатором мероприятия при поддержке департамента по соцвопросам администрации города.

Она рассказала, что идея пришла после посещения культурного форума в Тюмени.

"Учеба – это обязательное условие развития. На форуме узнала много интересного и полезного, решила, что для коллег необходимо организовать подобную инициативу. Пригласила спикеров из областной столицы и все получилось", - отметила директор.

Совместную трансформацию прошли сотрудники допобразования, городского Дома культуры, библиотек, театра и музейного комплекса. Они развивали коммуникативные навыки, проходили тренинги на сплочение коллектива, учились совместной работе в своем и временном коллективах.

Вторым блоком, добавила Елена Сергеева, коучи простым и доступным языком объяснили коллегам, как написать проект так, чтобы он выиграл грант, на что обратить внимание и какие важные моменты не упустить.

По ее словам, люди культуры эмоциональны. И часто, проводя концерты, уроки, экскурсии, выкладываются на сто процентов. При этом забывают о собственном состоянии после мероприятий.

"А ведь они живые люди, которым необходима подзарядка. Коллегам напомнили, как не допустить эмоционального выгорания на работе и всегда оставаться в гармонии с собой и миром", - подчеркнула руководитель.

Спикерами Школы проектирования выступили руководитель Центра молодежных инициатив ТИУ Александра Бальчугова и ассистент по организации мероприятий Елизавета Романова.

Инна Кондрашкина