Волонтеры-медики проведут социальный эксперимент и обучат тюменцев оказанию первой помощи

| Фото: Валерия Николашкина. Волонтеры-медики Тюменской области | Фото: Валерия Николашкина. Волонтеры-медики Тюменской области

Готовность тюменцев прийти на помощь ближнему и навыки оказания первой медицинской помощи проверят тюменские волонтеры-медики в ходе социального эксперимента "Не медли – помоги!". Он пройдет в Тюмени, участниками станут горожане разного возраста. Проект будет реализован на средства гранта: автор, студентка Тюменского ГМУ Валерия Николашкина выиграла около 25 тыс. рублей на конкурсе "Моя идея".

"Мы хотим привлечь внимание граждан к изучению теоретических основ доврачебной помощи. С помощью профессионального актера разыграем ситуацию, когда на глазах прохожих человеку становится плохо. Подойдут ли они к пострадавшему? Как будут действовать? Многие люди теряются и боятся навредить своими действия. Мы на месте покажем приемы спасения, а также снимем ситуацию на камеру, выложим в соцсетях и позовем тюменцев на тренинг доврачебной помощи. Планируем обучить до 40 человек", - рассказала Валерия Николашкина.

| Фото: Наталья Бородина. Волонтеры-медики Тюменской области | Фото: Наталья Бородина. Волонтеры-медики Тюменской области

Ранее идеи тюменских волонтеров-медиков неоднократно поддерживались грантами. В апреле студентка Тюменского ГМУ Наталья Бородина на конкурсе Росмолодежи успешно защитила проект "Искусство спасения" и может получить 117 тыс. рублей на его реализацию. Грантовая поддержка будет оказана и по результатам конкурса "Творить добро просто". На полученные средства волонтеры продолжат помогать преподавателям тюменских автошкол по блоку "Медицина". Проект будет реализован до конца 2021 года. К настоящему времени студенты - медики обучили 170 будущих водителей актуальным навыкам оказания доврачебной помощи.

| Фото: Волонтеры-медики Тюменской области ВКонтакте | Фото: Волонтеры-медики Тюменской области ВКонтакте

Активисты Тюменского ГМУ также проводят мастер-классы для школьников региона: в этом учебном году студенты-волонтеры организовали серию обучающих занятий и показали старшеклассникам, как выполнять сердечно-легочную реанимацию, оказывать первую помощь при ДТП, обморожениях, ожогах, отравлениях, накладывать жгуты и повязки.

"В рамках различных проектов мы обучили около 300 человек с учетом волонтеров. На моей памяти единицы участников, не имеющих медицинского образования, уже перед занятием владели необходимыми навыками для спасения жизни, - рассказала студентка Тюменского ГМУ, координатор направления "Обучение первой помощи и сопровождение мероприятий" Наталья Бородина. - Кроме обучения взрослых и детей, мы также помогаем медикам на массовых городских мероприятиях. Для будущих врачей такие волонтерские мероприятия не менее полезны: в медицинской практике у нас будут разные пациенты, нужно уметь выстраивать коммуникацию с каждым".

Татьяна Ковалева