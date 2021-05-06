Героев земли тюменской представили на игротеке в "Конторе пароходства"

| Фото: организаторы мероприятия | Фото: организаторы мероприятия

Около 170 человек стали участниками игротеки "Земля отцов_72. Герои земли тюменской", которая прошла в "Конторе пароходства" 4 и 5 мая.

Два мероприятия в день: игротека со старшеклассниками, мастер-класс для взрослых. Многие ушли домой с комплектами игр, сувенирами. Теперь, по словам президента Ассоциации семейного спорта и физической культуры Тюменской области Александра Чехонина, они могут транслировать этот опыт в своей семье, среди друзей, прибегать к нему в педагогической деятельности.

"Суть проекта – актуализация истории Тюменской области в лицах героев Советского Союза. В истории региона насчитывается более ста героев войны, героев Советского Союза. Но 25 персоналий, которые фигурируют в этой игре, – это люди, которые, прежде всего, родились в Тюмени и прожили здесь большую часть жизни. Они жили в нашем городе и после войны, оставив здесь свое наследие", – рассказал Александр Чехонин.

Инна Пахомова